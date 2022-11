Transports : une pénurie de chauffeurs sans précédent

La patience est une vertu plus que nécessaire en ce moment, pour les Bordelais qui prennent le bus. Bordeaux, mais aussi Lyon, Paris, toutes les grandes villes connaissent le même problème : une pénurie de chauffeurs. Les 55 000 conducteurs de transports publics en France ne sont plus assez nombreux, 4 000 emplois sont aujourd'hui non pourvus. Conducteur de bus, Frédéric Samba, lui, est fidèle au poste, mais depuis le début de l'année, 41 de ses collègues ont démissionné, à cause d'un problème d'insécurité. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Le nombre d'arrêts maladies dans la profession est en forte hausse 31,5 jours par an et par salarié en 2019. En 2021, ce chiffre est passé à 39 jours. Quand ce ne sont pas les conditions de travail, c'est la pyramide des âges qui ne joue pas en faveur du secteur. Aujourd'hui, un chauffeur sur cinq a plus de 55 ans, et s'apprête à partir à la retraite. L'enjeu est donc à la fois de conserver et de recruter des salariés. En Île-de-France, La RATP a lancé une énorme campagne de recrutement. Il manque dans ce secteur 500 conducteurs de bus et une centaine de conducteurs de métro. TF1 | Reportage J. Corbillon, Y. Chambon, F. Moncelle