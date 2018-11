Transports urbains : Stockholm, une ville-modèle

Stockholm est le laboratoire mondial des transports propres. Elle a réduit le nombre de voitures en circulation depuis dix ans. Les embouteillages en centre-ville ont baissé de 30% et les émissions de gaz à effets de serre de 14%. Pour réduire la pollution, elle utilise du biogaz pour faire rouler ses bus et construit de nouvelles pistes cyclables chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.