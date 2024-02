Transports : vers une interdiction des grèves pendant les vacances ?

À chaque vacances, le même cauchemar : des trains annulés à cause des grèves. Et si elles étaient interdites ? "C'est une bonne idée, parce qu'on prend le train rarement. On va le prendre trois à quatre fois dans l'année. Jamais pendant les vacances, parce que pendant les vacances, on connaît le problème" , "Je pense que c'est dommage de prendre les gens au dépourvu comme ça au dernier moment, qui n'ont rien demandé, qui sont pour rien dans les réclamations", estiment certains voyageurs. D'autres, en revanche, comprennent la nécessité de bloquer au pire moment. "On a un impact de grève quand ça gène et quand ça dérange" , "Il y a d'autres moyens de transport. Il n'y a pas que les trains, il y a le covoiturage également. On arrive toujours à s'arranger aussi quand même". En France, des parlementaires réfléchissent sérieusement à interdire les grèves dans les transports, surtout à cinq mois des Jeux olympiques. En tout, il y aura 60 jours répartis sur toute l'année. Les dates seraient ensuite décidées par les partenaires sociaux. Les syndicats dénoncent dans ce texte une stigmatisation des salariés du transport. "Au niveau du droit de grève, si on le limite, il faut le limiter pour tout le monde et pas uniquement pour les cheminotes et les cheminots". Une telle mesure serait-elle possible ? En Italie, c'est déjà le cas depuis 30 ans. En 2024, les grèves sont interdites dans les transports aux vacances de printemps, au début des vacances d'été, à la Toussaint et aux vacances de Noël. En France, le texte doit encore être débattu dans le Parlement. Le gouvernement a d'ores et déjà déclaré qu'il n'était pas opposé à une telle mesure. TF1 | Reportage J. Maviert, I. Zabala