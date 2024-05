Traque de Mohamed Amra : d'importants moyens mobilisés

Est-il caché en France ou déjà parti à l'étranger ? Au soir de ce mercredi 15 mai, tous les scénarios sont envisagés pour retrouver Mohamed Amra. Dans l'après-midi de ce mercredi 15 mai, Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, a publié une notice rouge, une fiche d'identité du fuyard envoyé à 195 pays pour le localiser. Depuis ce mardi 14 mai, jusqu'à 450 policiers et gendarmes se sont mis à la poursuite du détenu et du commando qui lui a permis de s'évader, d'abord, dans le cadre du plan Épervier. Quelque 200 hommes ont bouclé, pendant quatre heures, une zone autour de la scène de crime. Puis, le périmètre des recherches a été élargi. Au soir de ce mardi 14 mai, un escadron de gendarmerie a été envoyé à Évreux, dans le quartier de la Madeleine, une piste qui n'a rien donné pour le moment. Dans le même temps, l'enquête judiciaire se poursuit sur le profil de Mohamed Amra. Connu pour être proche du narcobanditisme marseillais, il est impliqué dans une dizaine d'affaires parfois très graves, notamment pour meurtre, trafic de drogue ou encore séquestration. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Bourdarias, G. Chieze