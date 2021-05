Traque du tueur des Cévennes : les villageois cloîtrés s’inquiètent

La route pour accéder au village est, ce soir, encore barrée. Les quelques habitants qui entrent et qui sortent doivent ouvrir leur coffre et présenter un justificatif. À 4 km de ce barrage, la commune des Plantiers est confinée. Les habitants ont reçu l'ordre de ne pas sortir. Cette restauratrice, jointe par téléphone, nous décrit l'ambiance. Depuis hier, elle est chargée de nourrir les 300 militaires engagés dans les recherches. Dans toutes les communes voisines, la traque du tireur présumé est vécue avec angoisse. Un homme invisible et lourdement armé. Dans ce village, il y a peu de monde dans la rue et beaucoup de volets sont fermés. Une journée après le drame, l'émotion parmi les habitants est encore vive. La plupart connaissaient les victimes. Ils vont rester confinés tant que le suspect ne sera pas neutralisé. Ils n'attendent plus que la traque se termine le plus vite possible.