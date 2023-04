Travail : bientôt la semaine de quatre jours ?

C'est le dernier jour de travail de la semaine dans la menuiserie Alu Sud à Toulouse (Haute-Garonne). Et pourtant nous sommes jeudi, fini les trois heures d'ouverture le vendredi. Depuis janvier 2023, les 35 heures hebdomadaires sont réparties sur le début de semaine. Quarante-cinq minutes de plus du lundi au jeudi pour un vendredi sans employé ni machine. C'est du gagnant-gagnant pour le gérant de l'entreprise qui va pouvoir limiter ses dépenses en énergie. Selon une étude internationale réalisée en 2022, six salariés sur dix souhaiteraient bénéficier d'une plus grande flexibilité au travail. La requête qui est de plus en plus entendue par les entreprises. Comme dans le restaurant Le Bastion à Lectoure (Gers), les jours de repos sont à la carte, deux à trois, selon les semaines. Mission accomplie pour la gérante qui peinait à recruter, aujourd'hui, les candidats affluent. Pour garder le restaurant ouvert 7j/7, certains travaillent en début de semaine, d'autres en fin ou avec des coupures. Le seul bémol, pour conserver un salaire identique, les journées de travail peuvent être bien plus longues, jusqu'à douze heures. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas, J.V. Fournis