Travail : comment revenir à la normale ?

Pour Étienne Hirschauer, directeur général d'Ecodair, c'est l'heure de rappeler tout le monde. Parmi ses 80 salariés, 25 n'ont pas encore repris le travail. Pourtant, le carnet de commandes se remplit. Mais une question se pose : "comment est-ce qu'on organise les ateliers pour que tous ces gens-là puissent revenir ?", s'interroge-t-il. Et ce n'est pas si simple. Si les gels hydroalcooliques et les masques sont déjà prêts dans cet atelier de reconditionnement informatique, la règle des quatre mètres carrés par employé pose problème. Avec seulement deux salariés par rangée au lieu de quatre d'habitude, il n'y a plus assez de places pour faire revenir tout le monde. En attendant un éventuel assouplissement de cette règle, il a donc fallu trouver une solution en transformant un endroit de stockage en atelier.