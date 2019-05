Travail le dimanche: peut-on être licencié en cas de refus ?

Elle avait travaillé depuis 18 ans dans un supermarché Cora de Saint-Malo. Le 26 avril 2019, Christèle Lorant avait reçu sa lettre de licenciement, pour avoir refusé de travailler le dimanche. Légalement, cela ne peut être imposé que dans certains cas, et s'effectue sur la base du volontariat. Elle espère une conciliation à l'amiable avec son employeur, mais en cas d'échec, elle saisira les conseils de prud'hommes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.