Travail dissimulé : record historique pour les redressements

Sur ses chantiers, une artisane indépendante emploie des sous-traitants. Elle paie la moitié d’entre eux au noir, c’est illégal. Elle a accepté de nous en parler de façon anonyme. Avec l’inflation, elle affirme ne plus avoir d’autres choix. Beaucoup de particuliers ont également recours au travail au noir. Une mère de deux enfants emploie, sans la déclarer, une baby-sitter, parfois de six heures du matin jusqu’à 23 heures. Et c'est incompatible avec le code de travail. Le travail dissimulé est, plus que jamais, dans le viseur de l’Urssaf. Le montant des redressements en 2023 est de 1,2 milliard d’euros, de l’argent public. C’est l’équivalent, par exemple, 68 millions de consultations médicales. Il s’agit d’un record. L’organisme explique avoir renforcé ses contrôles et s’appuyer sur l'intelligence artificielle. Les secteurs les plus contrôlés sont : le bâtiment, qui est loin devant ; les services aux entreprises et le commerce. À chaque fois, les risques sont importants pour les salariés non déclarés. TF1 | Reportage R. Sygula, S. Iorgulescu