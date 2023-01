Travail, écoles : une journée particulière pour les Français

À Brest, la journée avait presque commencé normalement. L'école est bien ouverte à quelques détails près. "On n'a pas de restauration scolaire et pas de TAP (Temps d'Activités Périscolaires), pas de garderie non plus", nous indique-t-on. À Lille, à 10h30, Jessie avait prévu de réviser ses examens à la bibliothèque. Devant les portes fermées, l'étudiant est un peu surpris. "Je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment, il y a grève aujourd'hui. Je n'en avais aucune idée d'ailleurs", confie-t-il. L'heure du déjeuner approche. Pourtant dans le centre-ville, les clients se font rares autour d'une friterie. Une situation inhabituelle pour son gérant. "On est réputé pour nos frites et la file ne désemplit pas toute la journée. Les gens sont occupés à autre chose aujourd'hui. Il y a des grèves de trains, donc forcément, les gens sont en télétravail", déclare-t-il. À 14h à Puteaux, le parvis de la Défense est désert. Rien d'étonnant pour les rares cadres qui profitent du quartier d'affaires vidé de ses habitués. "Les gens sont chez eux, ils sont tous en télétravail. Aujourd'hui, c'est facile, c'est comme un vendredi", affirme l'une d'eux. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Ebrel, M. Fiat