Travail, écologie, immigration… : quels changements d’ici le 14 juillet ?

Pour le gouvernement, c’est la première des priorités : l'emploi. Et d’abord, plus de pouvoir d’achat pour les salariés. Les dispositifs d'intéressement et de participation pourront être étendus. Réservés aujourd’hui aux entreprises de plus de 50 salariés, ils concerneront désormais toutes les entreprises de plus de onze employés. Autre mesure, elle concerne le logement. Les professionnels, demandés d’agir en urgence face à un marché immobilier en berne, le gouvernement répond vouloir améliorer l’accès au crédit déménagement. Et inciter les banques à proposer des prêts à taux zéro. Concernant les mesures environnementales, la voiture électrique pour 100 euros par mois va enfin devenir réalité d'ici à cet automne. Elle sera destinée aux foyers les plus modestes. L’exécutif souhaite aussi améliorer les services publics, notamment dans le domaine de la santé, 2 000 places dans les instituts de formation pour les infirmiers seront créées dès septembre prochain. TF1 | Reportage M. Chantrait, É. Dubosc