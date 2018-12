Travail : les heures supplémentaires défiscalisées

Le gouvernement avait déjà prévu de supprimer des charges pesant sur les heures supplémentaires. Celles-ci vont rapporter plus aux salariés. Les gains qu'elles génèrent ne seront plus soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Un système de désocialisation et de défiscalisation entrera en vigueur dès 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.