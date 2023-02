Travail : la semaine de quatre jours en test

Ils devront choisir d'ici le mois de mars. Pour les agents de l' Urssaf de Picardie, ce sera trente-cinq heures du lundi au vendredi, ou trente-six heures sur quatre jours. Et pour beaucoup, c'est difficile de faire son choix. Ceux qui opteront pour la semaine raccourcie pourront décider de leur jour de repos, à la seule condition de ne pas tous choisir le même. Trente-six heures sur quatre jours, c'est une première dans la fonction publique. Mais dans le secteur privé, certaines entreprises ont déjà sauté le pas. Cette PME du Pas-de-Calais, fabrique des douches et les pose à domicile. La moitié des salariés ne travaillent plus le vendredi depuis cinq ans et la productivité a augmenté. Pour les employés, il y a un avantage évident. Pour Danny Vannerum, victime d'un accident de travail, cet aménagement permet aussi de continuer à travailler, presque comme avant. La semaine de quatre jours se développe, mais elle reste une exception. Seuls dix milles salariés en France sont concernés pour l'instant. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Debut, I. Rachati