Travail : l'absentéisme bat des records

C'est devenu une habitude, dans le restaurant Vesper, à Paris 7e, en cas d'absence soudaine d'un salarié, Pierre Pavlovsky, le directeur adjoint, doit se retrousser les manches. "On rallonge nos journées pour compléter et combler les trous.", affirme-t-il. Le taux d'absentéisme en entreprise atteint des records. En trois ans, il a bondi de 41 %. C'est même plus, 50 %, pour les moins de 30 ans, des jeunes actifs plus souvent en arrêt-maladie. Ces jeunes sont aussi plus soucieux de l'équilibre vie personnelle et professionnelle. En 2022, les troubles psychologiques sont devenus la première cause d'arrêt-maladie, devant les douleurs musculaires. Les troubles plus difficiles à déceler, Laurent Bernard, cofondateur d'Ecojoko, en sait quelque chose. Il dirige une équipe de 25 personnes. Comme dans beaucoup d'entreprises, après la pandémie, la plupart des employés ont conservé une part importante de télétravail. Le salarié qui a fait ce qui ressemble à un burn-out était donc seul, chez lui. Laurent Bernard en est persuadé : s'il avait été présent dans les locaux, les choses auraient été différentes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, W. Wuillemin, F. Couturon