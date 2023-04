Travail, salaires, école : les principales annonces d'Emmanuel Macron

Le rendez-vous était attendu pendant les douze minutes de prise de parole du chef d’État français. Le président est inflexible sur la réforme des retraites, promulguée ce week-end, qui était selon lui nécessaire. Il dit regretter qu'un consensus n'ait pas pu être trouvé malgré les mois de concertations. Selon lui, l'objectif est de tourner la page de la séquence retraite, et de se concentrer en priorité sur le travail, qui doit mieux payé. Il veut améliorer les conditions et les emplois des seniors. Le gouvernement veut construire un nouveau pacte de vie au travail et appelle les partenaires sociaux à revenir à la table. Emmanuel Macron souhaite aussi lancer des chantiers déjà lancés, comme la justice, avec le recrutement de 10 000 magistrats. Renforcer également le contrôle de l’immigration illégale, en intégrant au mieux ceux qui arrivent en France. Les services publics seront améliorés et les enseignants d'écoles seront mieux rémunérés et systématiquement remplacés en cas d’absence. Dans son allocution, le président confirme qu'il n'y aura pas de remaniement à court terme. Sa Première ministre détaillera la semaine prochaine la feuille de route du gouvernement et un premier bilan sera fait le 14 juillet prochain. TF1 | Reportage M. Chantrait, M. Desmoulins