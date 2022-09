Travail : "un CDI, non merci !"

Et si on ne retournait pas au travail ? En cette période de retrait, certains d'entre vous se posent la question. Vincent Penot, lui, a sauté le pas. Il était ingénieur dans la construction, à la tête d'une grosse équipe. L'an dernier, il a tout plaqué et s'est mis à son compte. Comme lui, 470 mille personnes ont démissionné depuis le début de l'année 2022, une hausse de 20% en un an. Le rapport au travail change, Joëlle Garson, dirigeante du cabinet "Etude et projet", le constate tous les jours. Chez de nombreux jeunes, souvent diplômés, le CDI n'est plus le Graal. Un phénomène dans la presse se fait régulièrement l'écho et que les chercheurs constatent, eux aussi. C'est précisément le cas de ce groupe de copains trentenaires, tous diplômés de grandes écoles. Après cinq ou six ans de CDI, ils ont démissionné. Alexis Trutet, ingénieur dans l'automobile, lui, a jugé que son métier n'était pas en accord avec ses valeurs. Ils vivent de petits boulots, certains touchent le chômage, d'autres sont indépendants. Aucun n'imagine aujourd'hui faire carrière dans la même entreprise. S'ils signent un CDI, ce sera très ponctuel. Ils ont conscience d'être privilégiés, car leur choix est réversible. Grâce à leurs diplômes, en cas de besoin, ils savent qu'ils trouveront facilement du travail. TF1 | Reportage F. Chadeau, S. Humblot, M. Merle