Travailler 35h, cela ne va pas de soi pour tous les fonctionnaires

À Sens, il aura fallu quatre ans à la municipalité pour reformer le temps de travail de ses fonctionnaires. Officier d'état civil, agents d'entretien, policiers municipaux... Tous respectent désormais les 35 heures par semaine, soit 1 607 heures par an. Pour y parvenir, ils ont accepté de renoncer à une dizaine de jours de congés, mais en échange, la mairie a dû mettre la main au porte-monnaie. Des centaines de milliers d'euros dépensées, mais pour Nicole Langel, adjointe au maire (LR) chargée des finances et des ressources humaine à Sens, les heures gagnées ont permis de rendre les services publics plus efficace. Les habitants quant à eux sont partagés. Près de la moitié des collectivités ne sont pas encore dans les clous. Les villes ont jusqu'à cet été pour passer aux 1 607 heures annuelles. À Paris par exemple, les fonctionnaires ne sont en moyenne qu'à 1 552 heures. La municipalité a plusieurs options, comme la suppression de huit jours de congés ou allonger les journées de travail. Les négociations sont en cours. La suite dans le reportage ci-dessus.