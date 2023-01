Travailler plus longtemps : quel calendrier ?

La reforme sur la retraite concerne tous ceux qui sont nés après le 1er septembre 1961. L'âge de départ à la retraite sera progressivement repoussé de trois mois chaque année, pour atteindre les 64 ans en 2030. Si on est né après le 1er septembre 1961, donc on pourra partir à la retraite à 62 ans et trois mois. Si on est né en 1964, ça sera à 63 ans. Et, enfin, pour tous ceux qui sont nés en 1968, et après, il faudra attendre 64 ans. Un effort supplémentaire sera demandé pour cette reforme. Les gens doivent cotiser plus longtemps que prévu pour toucher 100 % de pension une fois retraité. Une carrière complète durera 43 ans à partir de 2027 ; par exemple : avec le système actuel, si on est né en 1968 et qu'on a commencé à travailler à 22 ans, on peut prendre notre retraite en 2032 avec tous les trimestres. Avec la reforme, pour ne pas risquer un malus ou une décote, on devrait attendre 2033. En revanche, si on n'a pas assez cotisé, on a quand même la possibilité de partir avec l'intégralité de la retraite à 67 ans. TF1 | Reportage G. Bertrand, N. Martineau, L. Renault