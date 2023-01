Travailleurs modestes, femmes : la réforme va-t-elle améliorer leur situation ?

Sorti de Conseil des ministres ce matin, le projet de réforme des retraites vient d'être présenté. Deux points majeurs ont attiré notre attention. D'abord, un effort plus important sera demandé aux femmes qui devront, plus que les hommes, reculer leur âge de départ. Prenons une femme et un homme nés en 1972. Avant la réforme, avec un âge légal à 62 ans et la prise en compte de tous les trimestres, les femmes seraient parties en moyenne à 63,6 ans contre 64,1 ans pour les hommes. Avec le recul de l'âge de départ à 64 ans, l'écart se resserre. Les femmes devront 9 mois supplémentaires contre 5 mois pour les hommes. Deuxième enseignement, les plus modestes seront plus avantagés. Avec la réforme, le montant moyen de toutes les pensions va progresser de 0,6% pour la génération 1966, par exemple. Mais la hausse sera bien plus importante pour les Français les plus modestes. Eux verront leur retraite augmenté de 3%, soit 444 euros par an en moyenne. La réforme prévoit, dès le 1er septembre, de revaloriser les minima de pension. TF1 | Reportage T. Leproux, C. Souary, R. Cassan