Travaux dans la maison : une prime qui fait du bien

D'ici peu, Aurélie et sa famille vont pouvoir profiter d'une maison parfaitement isolée. Douze ans après avoir acheté cette enseignante et son mari, chef de projet dans la logistique, ont décidé d'investir dans la rénovation énergétique grâce à la prime rénovation. Changement de chaudière, nouvelle ventilation, isolation intégrale par l'extérieur de la maison et de la toiture. Un coût total qui s'élève à 90 000 euros moins 20 000 euros d'aide diverses. L'an dernier, 644 000 logements ont été améliorés grâce à la prime rénovation. Et tous les travaux, grands ou petits en ont bénéficié. Depuis le début de l'année, le dispositif "France Rénov" se veut plus simple et plus accessible à tous les foyers avec un conseil personnalisé. Face au succès, cette entreprise spécialisée a choisi de dédier un salarié aux montages des projets. Si 60 000 rénovations globales ont été aidées l'an dernier, elle reste encore insuffisante. Le montant moyen de la prime rénov était d'à peine plus de 3 000 euros. T F1 | Reportage E. Braem, N. Forestier