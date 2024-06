Travaux de nuit : la SNCF modernise le réseau

C'est un chantier auquel nous avons rarement accès. Chaque nuit, à l'heure où tout le monde dort, un immense train-usine, long de 600m, joue contre le temps. Avec 180 ouvriers à son bord et une mission, remplacer un maximum de rails en un temps record. Un vrai plan de bataille, directement écrit sur le camion et difficile à déchiffrer pour les non-initiés. D'abord, ils déposent les rails flambants neufs et on entend la vibration de l'acier qui heurte la voie. Un acier tout juste sorti d'usine, encore malléable et qu'il faudra fixer, vient remplacer un rail bien plus ancien. En moyenne, il faut à peu près 32 ans avant le renouvellement d'un rail, après il est trop puisé pour les trains à grandes vitesses. Par nuit, il faut en changer un kilomètre, un travail de titan. Pour y parvenir, il faut l'aide d'une usine mobile, dotée de six ateliers distincts, avec chacun, une tâche bien précise. L'atelier est primordial. Grâce à lui, les rails à poser ne feront plus qu'un, cela doit forcément se faire sur place. Le type de train-usine utilisé est quasi-unique en France. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, K. Jinlack, T. Valtat