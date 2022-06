Travaux, échafaudages : les touristes excédés à Paris

Avec les palissades et les échafaudages, il est compliqué d'obtenir la photo parfaite devant la tour Eiffel. Il faut parfois ruser et même prendre des risques. "C'est dommage que cette zone soit en travaux, car c'est aussi l'endroit le plus emblématique de Paris. Et j'ai dû monter ici pour prendre la photo, mais là, c'est dangereux", lance une touriste. L'église de la Madeleine, l'opéra Garnier, le Grand Palais... De nombreux monuments sont en réfection, alors que les touristes sont de retour après deux années d'absence. En ce moment, il y a plus de 5 000 chantiers dans la capitale. Il s'agit du même nombre que l'année dernière, selon la mairie. Les chantiers lancés par la municipalité de Paris représentent 9% des travaux, mais ils sont particulièrement visibles. "Il y a deux événements qui y contribuent un peu plus : la préparation des Jeux olympiques 2024, qui nous obligent à accélérer le calendrier, et notre plan d'aménagement de l'espace public, notamment celui des pistes cyclables", explique Emmanuel Grégoire, adjoint à la mairie de Paris, chargé de l'urbanisme. Il n'y a pas que les chantiers qui peuvent entacher une première impression. Il y a aussi les poubelles qui débordent, les graffitis, souvent relayés à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. Et même parfois, les rats sont au pied de la tour Eiffel. "Ça va, je m'attendais à pire après tout ce que j'ai entendu. On regarde ailleurs", avance une touriste. Et pour ne rien arranger, les éboueurs sont en grève dans certains quartiers, depuis ce lundi 13 juin 2022. TF1 | Reportage M. Stiti, L. Delsol