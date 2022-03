Travaux : les tarifs des devis s'envolent

Isabelle a décidé de rénover la totalité de son appartement. Et pour le sol, elle a une idée très précise de ce qu'elle veut, du parquet massif en chêne. Au mois de décembre, elle fait réaliser un devis et la proposition était à 9 593,70 euros. Toutefois, faute de stock, cette proposition tombe à l'eau rapidement. Trois mois plus tard, Isabelle réussit à trouver ce même parquet, mais le même prix est désormais de 12 000 euros. Autre exemple de devis plus cher en raison de l'augmentation du prix des matières premières, sur un chantier à Boissy-l'Aillerie (Val-d'Oise). Le problème, c'est la hausse du prix du cuivre. Il y a trois mois, Alexandre Mahout, gérant de la société d'électricité Secal, avait fixé un prix de 60 000 euros pour les travaux. Aujourd'hui, la proposition ne tient plus, à cause d'une augmentation d'environ 10% des matières premières. À Saint-Amand-les-Eaux (Nord), des devis de plus en plus chers ont découragé Philippe Henniquau. Depuis deux ans, ce propriétaire doit refaire sa toiture, sauf que le prix des tuiles a augmenté de 25% depuis le début de l'année. Il a donc préféré revoir ses plans. Les travaux coûteront quatre fois moins chers que prévus. Il s'offrira une toiture plus tard, en espérant que les prix n'augmentent pas encore d'ici là. T F1 | Reportage P. Corrieu, A. Cazabonne, Z. Azili, M. Gatineau.