Travaux publics : la suppression d'une niche fiscale menace le secteur

Le gazole non routier (GNR), utilisé pour les engins de chantier, est beaucoup moins taxé que le diesel ordinaire. Une exception qui ne va sans doute pas durer. Le gouvernement envisage en effet de supprimer cette niche fiscale. Mais face aux inquiétudes des professionnels, la mesure devrait être étalée sur trois ans.