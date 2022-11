Traversée des voies : comment mieux sécuriser les gares ?

Un père et sa fille sont morts lundi soir percutés par un train. Cette dernière venait de descendre du TER. En traversant la voie, elle n'a pas vu qu'un train de marchandises arrivait à pleine vitesse. Dans cette gare, un signal lumineux se déclenche à l'arrivée d'un train. En revanche, nous avons constaté que celui-ci reste éteint lorsque le TER repart. Il n'y a aucune défaillance, car le système est conçu ainsi. Les panneaux d'alerte existent, mais pour le maire de Donchery (Ardennes), ils ne sont pas suffisants. Samedi dernier, une jeune fille de 18 ans perdait la vie dans les mêmes circonstances en gare des Cannet-des-Maures (Var). Chaque année, entre cinq et dix voyageurs meurent ainsi en traversant des passages en gare. Il en existe près de 500 dans l'Hexagone. Certains ont été remplacés par des passerelles ou par des sous-terrains. Autant de travaux qui se chiffrent à plusieurs milliers d'euros. La priorité de la SNCF se porte donc sur la prévention. A noter que celle-ci investit dix millions d'euros par an dans la sécurisation de ces passages piétons ferroviaires. TF1 | Reportage H. Dreyfus, V. Ditch