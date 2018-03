Trèbes : hommage aux victimes des attentats

Leurs obsèques ont presque pris des allures d'hommage national. Plusieurs centaines de personnes ont salué une dernière fois la mémoire des victimes civiles de Trèbes et de Carcassonne. Le Premier ministre et plusieurs ministres ont également assisté à cette cérémonie très émouvante. Une journée de cérémonie d'hommage qui aura bouleversé tous les habitants de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.