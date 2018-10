Trèbes : le jour d'après

Au moins six personnes ont trouvé la mort dans les inondations dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 octobre 2018 à Trèbes, près de Carcassonne. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues ce mardi 16 octobre 2018. Les volontaires se relayent pour tenter de nettoyer ce qui peut l'être. Pour certains habitants, ce nouveau drame rappelle le douloureux souvenir de l'attentat dans le supermarché de la ville, sept mois plus tôt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.