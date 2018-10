Trèbes, la ville la plus touchée par les inondations dans l'Aude

La commune de Trèbes à l'ouest de Carcassonne a été la plus durement touchée par les inondations. Là-bas, l'eau submerge les rues, les voitures, les jardins et les habitations. Dans la commune, neuf personnes sont décédées et les habitants sont encore sous le choc des événements. Les pompiers, eux, continuent inlassablement leurs recherches et évacuent les personnes, toujours coincées dans leurs maisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.