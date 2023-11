Treize otages israéliens libérés

Après 49 jours entre les mains du Hamas, Channa Peri, 79 ans, parvient encore à sourire à l'équipe médicale qui la prend en charge. Quelques minutes plus tôt, Emilia Aloni, cinq ans, et sa mère arrivent à l'hôpital de Rafah. C'est la fin d'un calvaire et le début de la liberté retrouvée. C'est sans aucun doute l'un des plus beaux jours de leur vie. À leurs côtés, dix Thaïlandais et un Philippin sont également libérés. En début de ce vendredi après-midi, les treize otages ont été remis par le Hamas au CICR à Khan Younès (bande de Gaza). La Croix-Rouge les a ensuite conduits jusqu'à la frontière égyptienne avant qu'ils ne prennent la direction d'Israël. Benyamin Netanyahou et son cabinet de guerre suivent en temps réel l'opération. Comme le veut l'accord entre Israël et le Hamas, 39 prisonniers palestiniens, 24 femmes et quinze adolescents, viennent aussi d'être libérés. Leurs proches les attendaient depuis le début de l'après-midi. Tous ces prisonniers palestiniens avaient été arrêtés pour des jets de pierres ou des contacts avec des organisations hostiles, mais aucun n'a été condamné pour homicide. TF1 | Reportage H. Dreyfus