Tremblement de terre : comment expliquer une telle intensité ?

D'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, le premier séisme a frappé à 04:17 heure locale le district de Pazarcik. La plupart des destructions se trouvent sur cette zone sismique. La faille est-anatolienne est rompue sur près de 200 kilomètres. Son épicentre se situe à 18 kilomètres sous la terre, ce qui est peu profond et explique une secousse ressentie au Liban, à Chypre et jusqu'au Groenland. Mais à 11:24 heures, un second séisme de magnitude 7,5 frappe Ekinozu. Des répliques par centaines vont se multiplier inéluctablement dans plusieurs villes à forte densité. Chacune d'elles risque de détruire des immeubles vétustes et déjà fragilisés. Que faire alors pour les habitants ? Yann Klinger, directeur de recherches à l'Institut physique du globe de Paris, suggère dans la mesure du possible de sortir des bâtiments à risque. Près de 130 sécurités civiles quittent ce soir la France, pour prêter main-forte, mais une autre menace guette la Turquie. Depuis plusieurs années, les sismologues craignent qu'un séisme extrêmement puissant frappe la région d'Istanbul, la plus peuplée du pays, avec des conséquences bien pire encore. TF1 | Reportage H. Dreyfus, O. Cresta, S. Chartier