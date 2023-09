Tremblement de terre au Maroc : le récit glaçant des rescapés

Affaiblie, mais vivante, Fatima est une rescapée du tremblement de terre qui a eu lieu à Asni, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Marrakech. Blessée, elle est prise au piège dans les gravats. "J'ai réussi à sortir toute seule, j'étais dans la terre, les pierres", nous confie-t-elle. De sa famille, elle est la seule à avoir survécu. À l'hôpital de campagne d'Asni, la plupart des victimes rencontrent un médecin pour la première fois depuis le séisme. Tous sont traumatisés par la violence de la catastrophe. Dans les lieux, un psychiatre écoute leurs récits. Pour Houssine, victime, ce sont des sons et des images qui ne le quittent plus. “Il y avait du sang partout, les enfants criaient, je voulais aller dehors, mais je ne pouvais pas. Avec les enfants qui s'accrochaient, je n'arrivais pas à sortir, j'avais très peur”, explique t-il. Dans les villages sinistrés, les rescapés vivent dans les tentes à quelques mètres seulement des ruines de leurs maisons. Surmonté, le choc prendra du temps. Malgré la douleur, il nous confie être bien entouré. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Souary, B. Rey