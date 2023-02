Tremblement de terre : l'urgence pour retrouver des survivants

Un homme tient un nouveau-né de quelques heures dans ses bras. Alors que la température frôle les 0 °C. Il vient tout juste de naître sous le décombres. Son cordon ombilical est bien visible. De toute sa famille qui vivait dans l'immeuble en ruine, la petite fille est la seule survivante. La petite miraculée au souffle paisible est dans un hôpital syrien. D'après le docteur Hani Maarouf, pédiatre à l'hôpital d'Afrine (Syrie), elle avait des bleus et des écorchures sur tout le corps et qu'elle a été exposée à un froid intense. Elle a été réchauffée et on lui a donné du calcium et de la solution sucrée. Depuis hier matin, en Syrie comme en Turquie, les secouristes s'acharnent. Parmi les milliers de victimes beaucoup d'images d'enfants, sortis vivants des décombres. Au fil des heures, l'attente devient insoutenable pour les proches des disparus. Mais dans les deux pays, les espoirs s'amenuisent. Sur les réseaux sociaux, des victimes prises aux pièges lancent des appels à l'aide déchirants. TF1 | Reportage E. Lefebvre, T. Gippet