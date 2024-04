Trente-quatre degrés début avril : la fin des 4 saisons ?

Un pic de température à 30 degrés à Biarritz, historiquement, cela se produisait au plus tôt autour du neuf juin. Ces 30 dernières années, la date s'est décalée vers le 27 mai, mais un 6 avril, comme aujourd'hui, c'est exceptionnel. L'été s'installe-t-il de plus en plus tôt ? Fait-il de plus en plus chaud dès le printemps ? "On a déjà eu 30 degrés à cette période de l'année, mais de manière très ponctuelle. On voit ces épisodes s'intensifier...", explique Tatiana Silva, présentatrice Météo TF1. Aujourd'hui, la température moyenne a atteint 17,5 en France, sur 24 heures. C'est une douceur jamais observée en avril. D'après l'Organisation météorologique mondiale, l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Le 1er trimestre de l'année 2024 est même le plus chaud jamais enregistré en France, réduisant l'hiver à une poignée de semaines, avec une neige plus rare et plus tardive en montagne. L'hiver s'efface, comme le montre des photos prises depuis l'espace, pour l'une des zones les plus touchées, les Pyrénées-Orientales. De février 2021 à 2024, les couleurs changent sur les photos, laissant apparaître des zones asséchées, comme en plein été. TF1 | Reportage N. Pellerin, M. Merle