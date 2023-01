Très haut débit : comment il change la vie des communes

Dans ce village de 1 500 habitants, c'est un nouvel épisode de la conquête spatiale qui commence sur une imprimante 3D. "On est en train de fabriquer un Cubesat terrarium. C'est un petit satellite qui va contenir une plante, pour aller dans l'espace", indique Louis Fleischer, présidente de Spring Institute for Forests on the Moon. Cette jeune startup travaille en collaboration avec des scientifiques d'une dizaine de pays et de la NASA. Dans quelques générations, l'objectif est de faire pousser une forêt sur la lune. Un projet qui nécessite forcément une connexion Internet à très haut débit. Cela tombe bien. Depuis deux ans, Pleaux est relié à la fibre optique et le village se métamorphose. Marie et Stéphane ont quitté Agen pour venir vivre dans leur maison de famille, d'où ils télétravaillent. Tous les deux développent une application pour aider les éleveurs à bien nourrir leurs bêtes. Tout leur travail se fait en ligne avec leur associé, installé au Mexique. Pour eux, le très haut débit était tout simplement indispensable pour travailler et pour rester en contact avec les amis et la famille. "La fibre et l'Internet, c'est une autoroute vu qu'ici, de vraies autoroutes, il n'y en a pas non plus. Donc, sans cette autoroute-là, je n'aurais même pas pensé à venir habiter ici", confie Stéphane. TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Pocry