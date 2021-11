Trésors à vendre : l’État met aux enchères les biens des criminels

C'est un bolide qui n'est pas sur un circuit ni garé devant un casino, mais bien au ministère des Finances, confisqué à un malfrat. Une Lamborghini Aventador avec son moteur V12 n'attend que vous et vos portefeuilles. La mise à prix est à 150 000 euros. Cette voiture a été saisie par l'État après une décision judiciaire. Elle va être revendue lors d'enchères exceptionnelles. "Le produit de la vente revient soit au budget de l'État, soit sert au dédommagement des victimes, ou bien, il vient à financer des dispositifs de lutte contre la drogue ou les conduites addictives", explique Julie Lizot, responsable du Pôle Ventes Mobilières - DG FIP. La Lamborghini est le lot le plus cher, mais en tout, ce sont 30 voitures qui sont en vente. Parmi elles, cette Mercedes ou cette Range Rover, toutes saisies à des malfrats. À part les bijoux mécaniques, vous pouvez acquérir aussi des bijoux d'horlogerie comme cette Rolex Daytona en or dont la mise à prix est à 6 000 euros. Elle appartenait aussi à un bandit. En tout, 300 lots sont proposés, saisis surtout à des trafiquants de drogue, des proxénètes, ou des escrocs. Les malfrats semblent apprécier les bijoux précieux, la maroquinerie de luxe. De quoi constituer toute une caverne d'Ali Baba ou plutôt une cave pleine de grands crus. Il y a même des vélos. La vente aura lieu vendredi. Vous pouvez vous y inscrire jusqu'à jeudi 13h sur Internet.