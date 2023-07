Trésors d'Asie : rizières et préhistoire

À Bali, la nature inspire. Sous nos yeux, une œuvre d'art, des lignes et des arabesques façonnées par l'homme. Dans les rizières de Jatiluwih, les paysans travaillent selon des méthodes vieilles de 1 000 ans. Seuls des animaux sont capables de labourer des parcelles en terrasse très exiguës. Et cet ingénieux système d'irrigation est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Les prières et les offrandes traditionnelles sont très importantes pour les Indonésiens. Ils sont liés à la nature. Qu'importe l'endroit, l'Asie du Sud-est, préservée, a encore mille découvertes à nous offrir. À 6 000 km au nord, à Laos, nous avons trouvé des scientifiques français, à la recherche de toutes premières traces de vie sur terre. Pour reconstituer l'histoire, celle des êtres humains, il y a plus de 100 000 ans, il faut s'aventurer dans les centaines de grottes que compte le pays. Les fouilles les plus avancées ont eu lieu dans la profondeur de la grotte de Tam Pa Ling (Laos). Selon des scientifiques, l'homme moderne y aurait croisé ses ancêtres. Une trouvaille qui replace l'Asie au centre de notre évolution. TF1 | Reportage D. de Araujo, M. Chantrait, S. Iorgulescu