Au début du Xe siècle, l'abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire fait l'objet de nombreuses fouilles archéologiques. Des chercheurs du CNRS viennent de découvrir un mystérieux trésor datant du Moyen-Âge. Deux milles pièces de monnaie, et des objets en or venus d'Espagne et du Maroc, ont été mis au jour.