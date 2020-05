Trésors secrets près de chez moi : les châteaux… de l’Allier

Qu'ils soient au coeur des villages ou discrètement nichés dans le Bocage bourbonnais, il existe plus de 500 châteaux à moins de 100 km de Clermont-Ferrand et Nevers. Ils façonnent les paysages de l'Allier. Le département est celui qui compte le plus de demeures anciennes après la Dordogne. Un million de visiteurs s'y rendent chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.