Tri des déchets : les fast-foods respectent-ils la loi ?

L'Hexagone compte 25 000 fast-foods à travers tout le territoire. Ils engendrent chaque année quelque 183 000 tonnes de déchets d'emballage et 60 000 tonnes de déchets alimentaires. Depuis trois ans, la loi les oblige en à les trier en cinq bacs différents. Sur le terrain, nos journalistes ont constaté l'absence de ces bennes de tri dans les locaux de certaines enseignes.