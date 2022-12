Tri sélectif : nouveau mode d'emploi

Le casse-tête du pot d'yaourt et de sa poubelle à titrer est fini. On ne se demande plus si c'est la grise ou la jaune, ou si c'est de l'ordure ménagère ou du recyclage. Les habitants de l'agglomération d’Épernay (Marne) appliquent depuis trois mois les futures consignes de tri national. Tous les habitants du pays goûteront bientôt à cette sérénité devant la liste de tout ce qui est désormais recyclable. Plus d'hésitation, car on sait maintenant où mettre quoi. Avant, certains jetaient beaucoup dans la poubelle grise. Mais aujourd'hui, tous les emballages plastiques sont concernés ; le fameux pot d'yaourt, le tube de dentifrice, le film alimentaire et tous les emballages métalliques également, comme l'opercule de bouteille, la gourde de compote et la capsule de café. Les conserves, il suffit juste de retirer les restes alimentaires et on peut les mettre directement dans le bac jaune. Une responsable locale de la gestion des déchets constate déjà l'impact de ces nouvelles mesures. Les poubelles grises ont maigri de 30 %. Le bac principal devient la poubelle jaune. Ces déchets vont être valorisés et recyclés pour avoir une seconde vie. La poubelle grise a, de ce fait, tellement fendu que le camion ne passe plus qu'une fois tous les quinze jours au lieu d'une par semaine. TF1 | Reportage S. Pinatel, R. Roiné