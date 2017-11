Tribunal de La Haye : un accusé s'est suicidé en buvant du poison

Une scène à peine croyable s'est déroulée ce mercredi 29 novembre 2017 dans l'enceinte du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Slobodan Praljak, 72 ans, s'est empoisonné à l'annonce de sa sentence. L'ancien chef militaire des Croates de Bosnie venait d'être condamné à vingt ans de prison pour crimes contre l'humanité et épuration ethnique. Une enquête doit déterminer comment il a obtenu la fiole de poison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.