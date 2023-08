Tribunal saccagé à Aurillac : que s'est-il passé ?

Il faut enjamber les bris de verre, derrière la greffière, Émiline, pour découvrir le bureau d’accueil du tribunal d'Aurillac saccagé. Elle est écœurée par cette tentative d'incendie et les multiples destructions de matériel informatique, dans les salles d'audience notamment. Le montant des dégâts selon le ministre de la Justice, Éric-Dupond-Moretti, est estimé à 250 000 euros. Pourquoi un tel déchaînement de violence samedi à Aurillac ? En marge d'un festival de théâtre de rue, une femme est interpellée, seins nus. Une manifestation de soutien s'improvise et se dirige vers le tribunal. Environ 1 000 personnes sont alors rassemblées. Parmi elles, un manifestant décroche un drapeau, tandis qu'une dizaine de personnes s'introduisent à l'intérieur. Ils fuient lorsque arrive le maire de la ville, Pierre Mathonier. Derrière eux, ils laissent des graffitis "Justice pour Nahel" et la haine anti-police. Sont-ils des manifestants ou des casseurs infiltrés ? Les enquêteurs n'ont pas encore la réponse, mais ils espèrent les identifier, grâce à la vidéosurveillance. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Pujol, P. Delannes