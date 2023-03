"Trimestre anti-inflation" : un bon plan ?

Depuis ce matin, le panier anti-inflation, appelé aussi panier essentiel est exposé à l’entrée du magasin carrefour. On y trouve 200 articles à prix bloqués. Parmi les clients, il y a ceux qui saluent le geste, ceux qui se méfient et ceux qui sont passés à côté de cette actualité. Comment ça fonctionne ? Dans ce supermarché, 200 produits du quotidien ont été sélectionnés. La plupart des enseignes jouent le jeu. Mais toutes n’ont pas les mêmes articles dans leur panier. Mais tentons tout de même la comparaison. Chez Carrefour, vous bénéficiez de 40 centimes d’écart sur les cotons tiges, chez Casino six centimes sur la sauce tomate. Cette enseigne propose 500 articles dans son panier, appelé "prix bloqué", sans pour autant dire "prix le moins élevé". Quant à Leclerc, le numéro un français des supermarchés, il n’y participe pas. Plutôt qu’un panier anti-inflation, l'enseigne propose un comparateur de prix, ajouté à cela quelques promos, du prix coûtant et du rayon anti-gaspi. Finalement, même les soldes étaient plus simples à comprendre. TF1 | Reportage M. Poissonnet, F. Moncelle, P. Bouffard