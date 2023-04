Triple fusillade à Marseille : la colère des habitants

Derrière leur banderole, une cinquantaine de riverains et des proches de victimes de règlements de compte se sont réunis pour crier leur colère. Il est 23h30 dimanche, lorsqu’une fusillade éclate au pied d’une cité du Castellas. Deux hommes, de 21 et 23 ans, ont perdu la vie sous les yeux de certains habitants. Par peur de représailles, la plupart préfèrent témoigner anonymement. Presque au même moment, à 500 mètres, une deuxième fusillade blesse cette fois-ci cinq personnes. La nuit sanglante ne s’arrête pas là. Dans un quartier du centre-ville connu pour le trafic de stupéfiants, trois mineurs sont, à leur tour, touchés par arme à feu. Partout, c’est l’incompréhension. Deux sont grièvement blessés. Le troisième, âgé de 16 ans, a succombé à ses blessures. Traumatisé, l’un de ses amis confie sa peur. Aucun lien n’a pu être établi entre ces trois fusillades, mais le motif pourrait être identique, selon la procureure de Marseille. Les enquêtes ont été confiées à la police judiciaire et dès ce lundi, quatre personnes sont placées en garde à vue. TF1 | Reportage E. Binet, S. Fargeot