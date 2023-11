Trois cents vaches à sauver : le drame d'un éleveur

Olivier Merlot, agriculteur, nous emmène dans l'étable totalement inondée. À l'intérieur, ce sont 300 bêtes qui ont de l'eau jusqu'au cou. Les animaux qui pataugent depuis le milieu de la nuit sont en danger de mort. Alors, l'opération sauvetage commence. Il faut d'abord vider l'eau de la cour de ferme. Les pompiers ont installé une pompe. D'autres agriculteurs utilisent leur tracteur. Mais rien ne va se passer normalement. En amont, la rue se transforme peu à peu en rivière qui se déverse vers la ferme et puis, vers 14 heures, c'est un torrent. Il faut arrêter les opérations de pompage. Tout devient trop dangereux. Pendant plus de deux heures, Olivier l'agriculteur imagine que tout son cheptel est perdu. Mais la pluie s'arrête et la mobilisation reprend de plus belle. La sécurité civile est réquisitionnée avec d'autres engins pour aller le plus vite possible. Alors, les animaux pourraient être sauvés si la météo est plus clémente cette nuit. Quoi qu'il en soit, dans la ferme, les traumatismes de ces inondations resteront longtemps. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire