Trois Français portés disparus au Népal : les recherches continuent

Les traces de l'avalanche ne laissent guère d'espoir aux secouristes népalais. Ce matin, ils ont survolé, mais aussi sillonné, la zone où les trois alpinistes français ont disparu. Leurs sacs, leurs équipements et leurs tentes ont été localisés, mais aucun signe de vie. Nous avons pu joindre les autres membres de l'expédition, toujours sur place, très affectés, et résignés. Gabriel Miloche, Louis Pachoud, tous deux 27 ans, et leur entraîneur, Thomas Arfi, 34 ans, voulaient atteindre l'Ama Dablam, un sommet encore jamais exploré.Objectif ambitieux, mais ils font partie de l'élite des alpinistes français. Mercredi, à plus de 4 000 mètres d'altitude, ils auraient échappé à une première coulée de neige. Selon les services de secours népalais, leurs empreintes indiquent qu'ils ont renoncé à leur ascension. Dans leur descente, une seconde avalanche les aurait rattrapés et emportés. Ce soir à Nice dans le club de Thomas Arfi, difficile de trouver les mots. À la tombée de la nuit, les recherches se sont interrompues. Elles reprendront demain matin si la météo le permet.