Trois frères soupçonnés de pédophilie : combien de victimes ?

C'est grâce à l'obstination d'un gendarme de Besançon que cette affaire hors normes a vu le jour. Dans le Saône, un homme de 73 ans aurait commis viol et agression sexuelle dans une maison dont les volets sont fermés, comme le montre le reportage en tête de cet article. Les victimes sont à sa portée. Il s'agissait des enfants gardés par son épouse, la nounou du village. Démasqué en 2021, il est condamné à cinq ans de prison. Le dossier aurait pu se refermer. Mais les gendarmes découvrent alors d'autres prédateurs, en l'occurrence les propres frères du condamné. Pour Étienne Manteaux, procureur de la République au tribunal judiciaire de Besançon (Doubs), l'affaire défie toutes les lois de la statistique criminelle. "C'est particulièrement questionnant de constater que depuis mars 2021 sont mis à jour dans cette fratrie, trois frères qui ont eu le même fonctionnement au niveau familial avec des épouses, qui étaient assistantes maternelles et famille d'accueil, de réaliser qu'il y a des abus sexuels commis de façon sérielle", déclare-t-il. Valentin Collin, journaliste police-justice à L'Est républicain, a révélé l'affaire. Apparemment, les trois frères n'agissaient pas en réseau, mais le fait que leurs épouses travaillaient toutes les trois comme nounou et famille d'accueil, laisse craindre le pire. "Selon nos informations, au total, près d'une centaine d'enfants auraient pu être en contact avec ces personnes. Effectivement, ça laisse penser que le nombre de victimes peut être exponentiel, voire vertigineux", craint-il. À Saône, samedi après-midi, les révélations ravivent des souvenirs. Beaucoup s'inquiètent en priorité des victimes. Même si la plupart des faits semblent aujourd'hui prescrits, la justice appelle toutes les victimes à porter plainte. Dans ces affaires, la libération de la parole est primordiale. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier