Trois millions de réfugiés ukrainiens : qui sont-ils ?

Hier soir, dans la ville du Cannet, sur la Côte-d'Azur. C'était la première rencontre entre ces réfugiés ukrainiens et les Français qui vont les accueillir chez eux. Des familles arrachées à leur pays et à leurs proches. Les mêmes scènes en Alsace, en Île-de-France ou en Pays de Loire où 15 000 sont présents dans l'Hexagone aujourd'hui. Ce chiffre pourrait monter à 100 000, assure le gouvernement. Depuis le début de la guerre, trois millions de personnes ont fui l'Ukraine, la moitié est des enfants. Selon l'Unicef, chaque seconde, un enfant de plus vient grossir le flot des réfugiés. Il y a aussi beaucoup de femmes, mais peu d'hommes. Ces derniers sont mobilisés pour combattre en Ukraine. Où sont ces réfugiés ? La Pologne en accueille près d'1,8 millions, ils sont également nombreux en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Moldavie. Au total, trois-quart des réfugiés sont hébergés dans ces pays frontaliers. L'Allemagne en accueille pour sa part 160 000 réfugiés, dix fois plus qu'en France. De quel statut vont-ils bénéficier ? L'Europe a mis en place un mécanisme temporaire. Il leur octroie un droit de séjour, l'accès au marché du travail ainsi qu'à l'aide sociale et médicale. Le dispositif peut durer trois ans, mais ce n'est pas le souhait de tous ces réfugiés. Tous attendent la fin de la guerre pour rentrer chez eux. T F1 | Reportage D. Piereschi, M. Chantrait