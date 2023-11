Trois mois après la mort de Fayed : plusieurs interpellations à Nîmes

C'est un important coup de filet, avec des interpellations à Marseille et dans le quartier Pissevin, à Nîmes. Grâce à des analyses d'ADN, les enquêteurs ont pu arrêter sept personnes, des hommes âgés de dix-sept à 30 ans. Parmi eux, se trouvent les tireurs présumés, impliqués dans la mort de Fayed, dix ans. Le 21 août 2023, filmée par des habitants, il y a eu une fusillade en pleine rue. Le garçon se trouvait à l'arrière d'une voiture, accompagné de son oncle et de son petit-frère. Une cinquantaine de balles sont tirées et Fayed, qui a été blessé, décédera à l'hôpital. Cette nouvelle avancée dans l'enquête est saluée par les habitants, encore marqués. Les résidents racontent un quotidien toujours marqué par les fusillades à répétition. Le quartier Pissevin est une plaque tournante du trafic de drogue, au cœur d'affrontements entre bandes. Depuis cet été 2023, des renforts de police sont déployés dans le quartier. Ce n'est pas suffisant pour mettre fin à l'insécurité selon les associations de riverains. Le projet d'installation d'un commissariat de police au sein même du quartier est, lui, toujours à l'étude. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Cazabonne, J.V. Mollinier