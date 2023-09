Trois mois après le séisme : les sinistrés relogés provisoirement

Retrouver un chez-soi, hébergée trois mois chez des amis ou des parents, Élodie, bénéficiaire d'un mobile home, respire enfin. Cette mère de trois enfants a perdu son logement, en location, à cause du séisme du 16 juin 2023. Ce lundi 18 septembre, elle s'installe dans un mobile home de 40 mètres carrés, avec dans le coffre de sa voiture, toute sa vie. Pour les sinistrés qui louaient leur logement, l’hébergement d'urgence est gratuit les six premiers mois, grâce à un fonds d'aide mis en place par l'État. Malgré tout, Jean-Michel, retraité, craint de ne pas s'en sortir. Pour les propriétaires des maisons sinistrées, le plus dur reste de vivre dans l'incertitude. Que vont devenir leurs habitations ? Après le passage des experts, toutes les maisons n'ont pour l'instant pas été sécurisées. Trois mois après, l'ampleur des dégâts n'a pas encore été estimée par des bureaux d'études. À deux kilomètres, Cram-Chaban, commune elle aussi sinistrée, 19 mobiles homes sont prêts, une dizaine de familles devraient s'y installer le lundi 25 septembre. TF1 | Reportage A. Brousse, N. Forestier